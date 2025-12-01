[Musique] Arthur H & Pierre Le Bourgeois Dieppe Scène Nationale Dieppe

vendredi 12 décembre 2025.

[Musique] Arthur H & Pierre Le Bourgeois

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

2025-12-12

Un duo libre et sauvage.

Piano, violoncelle, voix, machines entre acoustique et électronique, Arthur H et Pierre Le Bourgeois sculptent la musique en direct. L’un fait chanter ou gronder son violoncelle, l’autre passe du mot à la transe. Ensemble, ils réinventent leurs classiques, détournent les sons, samplent, bouclent, transforment. Tout se voit, tout se crée à l’instant.

Une performance artisanale, vivante, lowtech, où la machine reste au service de l’humain. Ici, la liberté guide le geste, le jeu devient énergie, et le temps suspend son cours.

Spectacle accessible .

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

