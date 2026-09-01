Musique assistée par ordinateur (MAO) Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Musique assistée par ordinateur (MAO)

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Animée par Cyril Laporte, musicien, professeur et directeur pédagogique de la Rock School, cette initiation permet de découvrir les grands concepts de la MAO, les étapes de la création et une sélection d’outils avant de passer à la mise en pratique.

Espace Multimédia | à partir de 15 ans, sur inscription .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Musique assistée par ordinateur (MAO)

L’événement Musique assistée par ordinateur (MAO) Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan