Musique au château Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Musique au château

Rue Fouquet de la Varenne Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Concert de Cécile Branche

Le château de Sainte-Suzanne vous convie à un concert à la découverte de l’univers foisonnant de la musique médiévale.

Pendant une heure, de la cour d’Aliénor d’Aquitaine aux chemins de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, Cécile Branche propose au public une immersion dans les grandes traditions musicales du Moyen Âge. Construit autour de plusieurs pièces dédiées aux instruments anciens (harpe, cornemuse, citole, rebec…) et introduites par une courte présentation historique, ce concert-rencontre est une invitation à une véritable voyage dans le temps.

Tarif-adulte: 6 € , réduit: 3 €, gratuit moins de 18 ans.

Sur réservation. .

Rue Fouquet de la Varenne Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by Cécile Branche

L’événement Musique au château Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons