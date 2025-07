Musique au cœur de l’été Les Estivales de musique sacrée, concert « Across the ages » Trinity College Choir of Cambridge Coutances

Musique au cœur de l’été Les Estivales de musique sacrée, concert « Across the ages » Trinity College Choir of Cambridge Coutances jeudi 17 juillet 2025.

1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances Manche

Début : 2025-07-17 21:00:00

Musique au cœur de l’été Les Estivales de musique sacrée, concert « Across the ages » Trinity College Choir of Cambridge à la cathédrale de Coutances. .

1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie

English : Musique au cœur de l’été Les Estivales de musique sacrée, concert « Across the ages » Trinity College Choir of Cambridge

Musique au c?ur de l’été Les Estivales de musique sacrée, concert: « Across the ages » Trinity College Choir of Cambridge at Coutances Cathedral.

German :

Musik im Sommer Les Estivales de musique sacrée, Konzert: « Across the ages » Trinity College Choir of Cambridge in der Kathedrale von Coutances.

Italiano :

La musica nel cuore dell’estate Les Estivales de musique sacrée, concerto: « Across the ages » Coro del Trinity College di Cambridge alla Cattedrale di Coutances.

Espanol :

La música en el corazón del verano Les Estivales de musique sacrée, concierto: « Across the ages » Trinity College Choir de Cambridge en la catedral de Coutances.

