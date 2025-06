Musique au Détour des Tours Cour des Angériens Saint-Jean-d’Angély 10 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Musique au Détour des Tours Cour des Angériens Rue Audouin Dubreuil Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Au détour des Tours, c’est un festival de musique niché au creux de la pierre lumineuse de Saintonge, dans la douceur des soirées d’été. C’est un festival plein de charme et de simplicité au pied des célèbres Tours de St-Jean-d’Angély qui vous enchantera.

Rue Audouin Dubreuil

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81 accueil@detinationvalsdessaintonge.com

Au détour des Tours ist ein Musikfestival, das sich in den leuchtenden Steinen der Saintonge an lauen Sommerabenden eingenistet hat. Es ist ein Festival voller Charme und Einfachheit am Fuße der berühmten Türme von St-Jean-d’Angély, das Sie verzaubern wird.

Au détour des Tours è un festival musicale immerso nella pietra luminosa di Saintonge, in una mite sera d’estate. È un festival pieno di fascino e semplicità ai piedi delle famose Torri di St-Jean-d’Angély che vi incanterà.

Au détour des Tours es un festival de música enclavado en la luminosa piedra de Saintonge, en una cálida tarde de verano. Es un festival lleno de encanto y sencillez al pie de las famosas Torres de St-Jean-d’Angély que le encantará.

