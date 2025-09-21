Musique au jardin – dimanche 15h Jardins ouvriers communaux les Eglantiers Lyon

Musique au jardin – dimanche 15h Jardins ouvriers communaux les Eglantiers Lyon dimanche 21 septembre 2025.

Musique au jardin – dimanche 15h Dimanche 21 septembre, 15h00 Jardins ouvriers communaux les Eglantiers Métropole de Lyon

Prévoir anti-moustiques, voire pantalon long, participation libre (boissons sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Moment musical de 15h à 17h au coeur des jardins les Egantiers, participation libre,

l’occasion de découvrir les jardins, le travail des jardiniers, la biodiversité de la colline de Fourvière et le flanc de colline au-dessus de Vaise et Gorge de Loup.

Jardins ouvriers communaux les Eglantiers 1 rue du bas de Loyasse 69009 Lyon Lyon 69005 Saint-Just Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 14 60 10 53 https://www.lepassejardins.fr/jardins-des-eglantiers https://www.instagram.com/groupe.coda/ Les Jardins ouvriers communaux de Lyon, 75 parcelles en terrasses, sur le flanc ouest de la colline de Fourvière, vue sur les monts du lyonnais. Accès à l’arrière du cimetière de Loyasse (Lyon 05) Accès en transports en commun : Bus 90 : La Vigie / Depuis Gorge de Loup et la rue Pierre Audry, prendre la montée rue du bas de Loyasse / Depuis la Sarra, prendre direction de l’Observance, 1ère rue à gauche

Moment musical de 15h à 17h au coeur des jardins les Egantiers, participation libre,

C Carette-Castrichini