Musique au jardin, les plus belles mélodies classiques, Le Moulin Le Roy – Valmondois, Valmondois

dimanche 5 juillet 2026 · Le Moulin Le Roy - Valmondois · Valmondois

Informations pratiques

Musique au jardin, les plus belles mélodies classiques Dimanche 5 juillet, 15h00 Le Moulin Le Roy – Valmondois Val-d’Oise

Arrivée au Moulin Le Roy par le début de la rue d’Orgivaux 1 à 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

L’Orchestre national d’Île-de-France vous propose de (re)découvrir les plus belles mélodies classiques avec :

Natacha Colmez, violoncelle

David Vainsot, alto

Hélène Gueuret, hautbois

Florence Dumont, harpe

Programme

Johann Sebastian Bach, Air de la Suite orchestrale n° 3 en ré majeur, BWV 1068 ( violoncelle)

Camille Saint-Saëns,Le Cygne (harpe)

Maurice Ravel, Pavane pour une infante défunte

Benedetto Marcello, Andante du Concerto pour hautbois en ré mineur

Georges Bizet, Les Pêcheurs de perles

Astor Piazzolla,Oblivion

Dmitri Chostakovitch, Valse n° 2

Giuseppe Verdi, Brindisi (de La Traviata)

Claude Debussy, Arabesque n° 1

Johannes Brahms, Danse hongroise n° 5

Le Moulin Le Roy – Valmondois 5 rue d’Orgivaux 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France 07 82 47 49 64 [{« type »: « email », « value »: « moulin.guevel@free.fr »}] Moulin XIX – Trace du XII – Jardin boisé Par le début de la rue, 1 à 5 rue d’Orgivaux

Festival de » tubes » de mélodies classiques moulin Le Roy