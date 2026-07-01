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Musique au jardin, les plus belles mélodies classiques, Le Moulin Le Roy – Valmondois, Valmondois

dimanche 5 juillet 2026 · Le Moulin Le Roy - Valmondois · Valmondois

Musique au jardin, les plus belles mélodies classiques, Le Moulin Le Roy – Valmondois, Valmondois

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Le Moulin Le Roy - Valmondois
Adresse
5 rue d'Orgivaux 95760 Valmondois
Ville
95760 Valmondois
Département
Val-d'Oise
Tarif
Arrivée au Moulin Le Roy par le début de la rue d'Orgivaux 1 à 5

Musique au jardin, les plus belles mélodies classiques Dimanche 5 juillet, 15h00 Le Moulin Le Roy – Valmondois Val-d’Oise

Arrivée au Moulin Le Roy par le début de la rue d’Orgivaux 1 à 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

L’Orchestre national d’Île-de-France vous propose de (re)découvrir les plus belles mélodies classiques avec :

  • Natacha Colmez, violoncelle
  • David Vainsot, alto
  • Hélène Gueuret, hautbois
  • Florence Dumont, harpe

Programme
Johann Sebastian Bach, Air de la Suite orchestrale n° 3 en ré majeur, BWV 1068 ( violoncelle)
Camille Saint-Saëns,Le Cygne (harpe)
Maurice Ravel, Pavane pour une infante défunte
Benedetto Marcello, Andante du Concerto pour hautbois en ré mineur
Georges Bizet, Les Pêcheurs de perles
Astor Piazzolla,Oblivion
Dmitri Chostakovitch, Valse n° 2
Giuseppe Verdi, Brindisi (de La Traviata)
Claude Debussy, Arabesque n° 1
Johannes Brahms, Danse hongroise n° 5

Le Moulin Le Roy – Valmondois 5 rue d’Orgivaux 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France 07 82 47 49 64 [{« type »: « email », « value »: « moulin.guevel@free.fr »}] Moulin XIX – Trace du XII – Jardin boisé Par le début de la rue, 1 à 5 rue d’Orgivaux
Festival de  » tubes » de mélodies classiques moulin Le Roy