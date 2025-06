Musique au marché d’été de Gentioux La Renouée Gentioux-Pigerolles 8 juillet 2025 17:00

Creuse

Musique au marché d'été de Gentioux La Renouée 10 rue de la fontaine Gentioux-Pigerolles Creuse

Début : 2025-07-08 17:00:00

fin : 2025-07-08 20:00:00

2025-07-08

Au programme de ce second marché festif des producteur.ices et artisan.nes locaux:

17H00-20h00 Association La Courte Échelle:

De 0 à 120 ans, viens te poser, gribouiller, patouiller et jouer avec La Courte Échelle ! Espace petite enfance et jeux de société faciles et rapides à tester !

17H30: Déambulation de Musique Trad’ à danser et (ou) à écouter proposée par l’association TRAD’FUSE .

La Renouée 10 rue de la fontaine

Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 08 56 80 labascule@renouee.org

