Musique au musée (Brahms & Schönberg) Colmar

Musique au musée (Brahms & Schönberg) Colmar lundi 6 avril 2026.

Musique au musée (Brahms & Schönberg)

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 15:00:00
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

Brahms Quatuor en sol mineur, op. 25

Distribution
Charlotte Juillard, violon
Paul Zientara, alto
Jakob Spahn, violoncelle
François Dumont, piano

Schönberg La Nuit transfigurée

Distribution
Emmanuel Coppey, violon
Charlotte Juillard, violon
Paul Zientara, alto
Violaine Despeyroux, alto
Marc Coppey, violoncelle
Jakob Spahn, violoncelle

Programmation élaborée en collaboration avec le musée

Ce concert de musique de chambre réunit Brahms et Schönberg pour un après-midi puissant entre musique et peinture un quatuor plein d’élan, suivi de La Nuit transfigurée, œuvre envoûtante servie par de grands chambristes.   .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50  info@musee-unterlinden.com

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English :

L’événement Musique au musée (Brahms & Schönberg) Colmar a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de Colmar

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