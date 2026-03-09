Musique au musée (Brahms & Schönberg) Colmar
Musique au musée (Brahms & Schönberg) Colmar lundi 6 avril 2026.
Musique au musée (Brahms & Schönberg)
1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 15:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Brahms Quatuor en sol mineur, op. 25
Distribution
Charlotte Juillard, violon
Paul Zientara, alto
Jakob Spahn, violoncelle
François Dumont, piano
Schönberg La Nuit transfigurée
Distribution
Emmanuel Coppey, violon
Charlotte Juillard, violon
Paul Zientara, alto
Violaine Despeyroux, alto
Marc Coppey, violoncelle
Jakob Spahn, violoncelle
Programmation élaborée en collaboration avec le musée
Ce concert de musique de chambre réunit Brahms et Schönberg pour un après-midi puissant entre musique et peinture un quatuor plein d’élan, suivi de La Nuit transfigurée, œuvre envoûtante servie par de grands chambristes. .
1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com
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L’événement Musique au musée (Brahms & Schönberg) Colmar a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de Colmar