Musique au musée (Brahms & Schönberg)

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 15:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Brahms Quatuor en sol mineur, op. 25

Distribution

Charlotte Juillard, violon

Paul Zientara, alto

Jakob Spahn, violoncelle

François Dumont, piano

Schönberg La Nuit transfigurée

Distribution

Emmanuel Coppey, violon

Charlotte Juillard, violon

Paul Zientara, alto

Violaine Despeyroux, alto

Marc Coppey, violoncelle

Jakob Spahn, violoncelle

Programmation élaborée en collaboration avec le musée

Ce concert de musique de chambre réunit Brahms et Schönberg pour un après-midi puissant entre musique et peinture un quatuor plein d’élan, suivi de La Nuit transfigurée, œuvre envoûtante servie par de grands chambristes. .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

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L’événement Musique au musée (Brahms & Schönberg) Colmar a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de Colmar