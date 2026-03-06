Musique au musée (Stravinsky & Messiaen) Colmar
1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Lundi 2026-04-06 11:00:00
2026-04-06
Stravinsky Suite de L’Histoire du soldat
Charlotte Juillard, violon
Arthur Stockel, clarinette
François Dumont, piano
Messiaen Quatuor pour la fin du temps
Arthur Stockel, clarinette
Emmanuel Coppey, violon
Marc Coppey, violoncelle
François Dumont, piano
Programmation élaborée en collaboration avec le musée
Pour Stravinsky et Messiaen, un concert intense avec Charlotte Juillard, Emmanuel Coppey, Arthur Stockel, Marc Coppey et François Dumont. Une plongée dans deux œuvres majeures du XX¿ siècle Suite de L’Histoire du soldat et Quatuor pour la fin du temps. Un dialogue entre musique et peinture, à travers le travail sur les rythmes irréguliers, les couleurs instrumentales et l’écriture spirituelle, porté par un ensemble de solistes. .
1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com
