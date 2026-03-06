Musique au musée (Stravinsky & Messiaen) Colmar

Musique au musée (Stravinsky & Messiaen)

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Lundi 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Stravinsky Suite de L’Histoire du soldat

Charlotte Juillard, violon

Arthur Stockel, clarinette

François Dumont, piano

Messiaen Quatuor pour la fin du temps

Arthur Stockel, clarinette

Emmanuel Coppey, violon

Marc Coppey, violoncelle

François Dumont, piano

Pour Stravinsky et Messiaen, un concert intense avec Charlotte Juillard, Emmanuel Coppey, Arthur Stockel, Marc Coppey et François Dumont. Une plongée dans deux œuvres majeures du XX¿ siècle Suite de L’Histoire du soldat et Quatuor pour la fin du temps. Un dialogue entre musique et peinture, à travers le travail sur les rythmes irréguliers, les couleurs instrumentales et l’écriture spirituelle, porté par un ensemble de solistes. .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

