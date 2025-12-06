MUSIQUE AU PALAIS PALAIS NIEL Toulouse

MUSIQUE AU PALAIS

Au cours d’un week-end, venez écouter des concerts de musique dans un cadre magnifique à l’acoustique exceptionnelle le Palais Niel à Toulouse !

Cette année, le festival Musique au Palais a choisi de mettre à l’honneur les Villes Musiciennes . Par leur rayonnement, leur renommée et l’importance de leur histoire musicale, elles ont vu naître, elles ont attiré ou vu passer les plus grands génies de l’histoire de la musique occidentale.

Pour cette 10e édition, le festival accueille des artistes professionnels, des jeunes musiciens prometteurs et de grands amateurs. Un accent particulier est mis sur la jeune génération grâce au soutien de la fondation Mill’espoirs ! Vous aurez le plaisir de retrouver des artistes que vous avez déjà appréciés lors des éditions précédentes le clarinettiste Lilian Lefebvre, le pianiste Vincent Martinet en trio avec Marie-Astrid Hulot et Nicolas Saint-Yves, la flûtiste Célia Lambert-Mora, le pianiste Léo-Maxime Fabris, notre fidèle pianiste accompagnatrice Eloise Urbain et les grands amateurs Ariel Sirat et Francois Schwarzentruber mais aussi de découvrir de nouveaux talents le quatuor Métamorphoses (récent demi-finaliste au prestigieux concours de quatuor à cordes de Bordeaux), les jeunes et prometteurs Arthur Pérot (ténor), Félix Cohen (violon), Sixtine Le Goff (alto) et Pierre Venissac (piano).

Venez nombreux découvrir le Grand Salon du Palais Niel et vous laisser voyager au gré des villes d’Europe !

Retrouvez le détail du programme sur le site du festival. 9 .

PALAIS NIEL 2 Rue Montoulieu-Saint-Jacques Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 7 49 16 86 00 les.musiciens.au.palais@gmail.com

English :

Come and enjoy a weekend of musical concerts in a magnificent setting with exceptional acoustics: the Palais Niel in Toulouse!

German :

Erleben Sie ein Wochenende lang Musikkonzerte in einem wunderschönen Rahmen mit außergewöhnlicher Akustik: dem Palais Niel in Toulouse!

Italiano :

Venite a godervi un fine settimana di concerti musicali in un ambiente magnifico dall’acustica eccezionale: il Palais Niel di Tolosa!

Espanol :

Venga a disfrutar de un fin de semana de conciertos de música en un magnífico marco con una acústica excepcional: ¡el Palacio Niel de Toulouse!

