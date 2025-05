Musique au Parc – Sondernach, 25 mai 2025 14:00, Sondernach.

Début : Dimanche 2025-05-25 14:00:00

fin : 2025-05-25 21:00:00

Nouvelle édition de la Musique au Parc produits locaux, petite restauration, animations pour toute la famille et musique au programme pour égayer cette journée !

second édition de la « Musique au Parc » qui a eu grand succès l’année passée.

Même formule, 1 concert, des exposants, des jeux pour petits et grands, et bien sûr de la petite restauration.



Cette année l’animation musicale sera assurée par « Les Valtimbrés » (blues/folk) avec des artistes bien connus de la vallée ! .

Rue principale

Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 21 68 33 laptitefabriquedesondernach@gmail.com

English :

A new edition of Music in the Park: local products, snacks, entertainment for the whole family and music to brighten up the day!

German :

Neue Ausgabe von Musik im Park: lokale Produkte, kleine Snacks, Animationen für die ganze Familie und Musik auf dem Programm, um diesen Tag zu erheitern!

Italiano :

Musica nel Parco: prodotti locali, spuntini, intrattenimento per tutta la famiglia e musica per animare la giornata!

Espanol :

Música en el parque: productos locales, aperitivos, entretenimiento para toda la familia y música para amenizar el día

