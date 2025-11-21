Musique au programme L’Histoire du Rock Mirambeau

Musique au programme L’Histoire du Rock

Médiathèque de Mirambeau Mirambeau Charente-Maritime

Vendredi 21 novembre à 18h30 à la médiathèque de Mirambeau, Jérémy Climent nous présente l’Histoire du Rock (1er volet 1940-1960) Diaporama, extraits, histoires.

Sur inscription Gratuit

Médiathèque de Mirambeau Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 60 73 mediatheque.mairie@mirambeau17.fr

English :

Friday November 21 at 6:30pm at the Mirambeau media library, Jérémy Climent presents the History of Rock (1st part 1940-1960) Slide show, extracts, stories.

Registration required Free

German :

Am Freitag, den 21. November um 18:30 Uhr in der Mediathek von Mirambeau präsentiert Jérémy Climent die Geschichte des Rock (1. Teil 1940-1960) Diashow, Auszüge, Geschichten.

Nach Anmeldung Kostenlos

Italiano :

Venerdì 21 novembre alle 18.30 presso la biblioteca multimediale Mirambeau, Jérémy Climent presenta la Storia del Rock (1a parte 1940-1960) Proiezione di diapositive, estratti, racconti.

Registrazione obbligatoria Gratuito

Espanol :

Viernes 21 de noviembre a las 18.30 h en la biblioteca multimedia de Mirambeau, Jérémy Climent presenta la Historia del Rock (1ª parte 1940-1960) Diaporama, extractos, relatos.

Inscripción obligatoria Gratuito

