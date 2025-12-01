Musique au salon Le Poët-Laval

Musique au salon

255 Rue des Remparts Le Poët-Laval Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif jeune (-26 ans) et solidaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Musique de chambre au salon du Pradel, Un programme de Noël, lumineux, joyeux, tourné vers le monde de l’enfance, et la nativité. Avec des pièces baroques, du XXème, chansons, comédie musicale, ainsi qu’une ou deux pièces traditionnelles de Noëls anglais.

255 Rue des Remparts Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 03 89 classicarpa26@orange.fr

English :

Chamber music at the salon du Pradel, a bright, joyful Christmas program, focusing on the world of childhood and the nativity. With Baroque and 20th-century pieces, songs, musicals and one or two traditional English Christmas pieces.

German :

Kammermusik im Salon du Pradel, Ein helles, fröhliches Weihnachtsprogramm, das auf die Welt der Kindheit und die Geburt Christi ausgerichtet ist. Jahrhundert, Chansons, Musicals und ein oder zwei traditionelle englische Weihnachtsstücke.

Italiano :

Musica da camera nel Salon du Pradel: un programma natalizio allegro e luminoso, incentrato sul mondo dell’infanzia e della natività. Con brani barocchi e del XX secolo, canzoni, musical e uno o due brani della tradizione natalizia inglese.

Espanol :

Música de cámara en el salón del Pradel. Un programa navideño alegre y luminoso, centrado en el mundo de la infancia y la natividad. Con piezas barrocas y del siglo XX, canciones, musicales y una o dos piezas navideñas tradicionales inglesas.

