Musique au vieux village 18e concert estival de flûte – Espace Étienne Vatelot Eygalières 3 juillet 2025 19:30

Bouches-du-Rhône

Musique au vieux village 18e concert estival de flûte Jeudi 3 juillet 2025 le jeudi à partir de 19h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Espace Étienne Vatelot Avenue de la Lèque Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03 19:30:00

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Profitez du 18ème concert estival de flûte à l’Espace Vatelot d’Eygalières, jeudi 03 juillet à 19h30 !

Musique au village 18e concert estival de flûte

Avec le soutien de l’Office Municipal de la Culture



Avec Julie Scolnik, directrice artistique et à la flûte

accompagnée de Jérémy Pasquier à l’alto, Sarah Jacob au violoncelle, Irina Muresanu au violon, et Pierre-Henri Xuereb à l’alto



Programme « Quintessences »

Quintettes de Kuhlau, Mendelssohn, Dvorak, Fauré



Repli à la Salle des Fêtes en cas de pluie .

Espace Étienne Vatelot Avenue de la Lèque

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01 info@mairieeygalieres.fr

English :

Enjoy the 18th summer flute concert at the Espace Vatelot in Eygalières, on Thursday 03 July at 7.30pm!

German :

Genießen Sie das 18. sommerliche Flötenkonzert im Espace Vatelot in Eygalières am Donnerstag, den 03. Juli um 19:30 Uhr!

Italiano :

Godetevi il 18° concerto estivo di flauto all’Espace Vatelot di Eygalières, giovedì 03 luglio alle 19.30!

Espanol :

Disfrute del 18º concierto estival de flauta travesera en el Espace Vatelot de Eygalières, el jueves 3 de julio a las 19:30 h

L’événement Musique au vieux village 18e concert estival de flûte Eygalières a été mis à jour le 2025-06-15 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles