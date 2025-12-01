Musique Audition à la carte Conservatoire des Andelys Les Andelys

Musique Audition à la carte

Conservatoire des Andelys 8 boulevard Nehou Les Andelys Eure

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Ces auditions sont l’occasion pour les élèves de se produire en public (tout comme les auditions de classe) mais surtout d’entendre d’autres instruments.

Ces heures sont ouvertes aux instrumentistes ainsi qu’aux danseurs, chanteurs et comédiens. C’est là l’occasion unique pour tous, artistes en herbe et spectateurs, de vivre la musique ensemble et de façon plurielle. .

