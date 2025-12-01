Musique Aujourd’hui, une femme Encagnane Aix-en-Provence

Musique Aujourd’hui, une femme

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

A travers mélodies et récits, Les Pinsons vous emmènent du côté des femmes d’aujourd’hui, d’hier et de demain…

Les Pinsons sont un groupe de chanteurs amateurs amoureux de la chanson française et des beaux textes. En solo, duo, trio ou tous ensemble, au rythme de la musique sous la houlette de Francis Kerros, leur professeur de chant.



Le groupe

Danièle Dutard Valérie Laurent Annie Honnorat Evelyne Deslandes Solange Croyet Hélène Aznar Monique Gineste Didier Boudon. .

Through melodies and stories, Les Pinsons take you to the women of today, yesterday and tomorrow?

Mit ihren Melodien und Erzählungen nehmen Sie Les Pinsons mit auf eine Reise zu den Frauen von heute, gestern und morgen?

Attraverso melodie e storie, Les Pinsons vi accompagnano in un viaggio tra le donne di oggi, di ieri e di domani?

A través de melodías e historias, Les Pinsons le llevan de viaje a las mujeres de hoy, de ayer y de mañana?

