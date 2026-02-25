Musique aux Mirabelles Buxières-sous-les-Côtes

Musique aux Mirabelles

Cordes complices

Irina Muresanu, violon, Nicolas Dautricourt, violon, Aurélien Pascal, violoncelle, Volodia van Keulen, violoncelle

De l’intime au flamboyant

Quand quatre âmes de cordes se rencontrent, les frontières s’effacent et la musique devient dialogue pur entre virtuosité, émotion et liberté.

La violoniste Irina Muresanu, le violoniste Nicolas Dautricourt, et les violoncellistes Aurélien Pascal et Volodia van Keulen se retrouvent pour un concert hors des sentiers battus, à la croisée du récital, de la musique de chambre et de l’improvisation.

Du solo le plus introspectif au duo le plus ardent, ce programme met en lumière la voix des cordes dans toutes ses nuances éclats virtuoses, confidences murmurées, fougue romantique et modernité vibrante. Chaque artiste y exprime son univers propre, tout en tissant, avec les autres, un lien d’écoute et de complicité rare.

Un voyage libre et audacieux, où les œuvres dialoguent sans hiérarchie, portées par quatre musiciens d’exception unis par le goût du risque, du jeu et du partage. Une belle rencontre, à l’image du Festival Musique aux Mirabelles exigeante, vivante, profondément humaine.Tout public

Église Saint-Georges Buxières-sous-les-Côtes 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 33 28 musiqueauxmirabelles@gmail.com

String partners

Irina Muresanu, violin, Nicolas Dautricourt, violin, Aurélien Pascal, cello, Volodia van Keulen, cello

From intimate to flamboyant

When four souls of strings meet, boundaries are blurred and music becomes pure dialogue? between virtuosity, emotion and freedom.

Violinist Irina Muresanu, violinist Nicolas Dautricourt, and cellists Aurélien Pascal and Volodia van Keulen come together for a concert off the beaten track, at the crossroads of recital, chamber music and improvisation.

From the most introspective solo to the most ardent duo, this program highlights the voice of strings in all its nuances: virtuoso outbursts, whispered confidences, romantic ardor and vibrant modernity. Each artist expresses his or her own universe, while weaving a rare bond of listening and complicity with the others.

A free and daring voyage, where the works dialogue without hierarchy, carried by four exceptional musicians united by a taste for risk, play and sharing. A wonderful encounter, in the image of the Festival Musique aux Mirabelles: demanding, lively and deeply human.

