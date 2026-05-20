Musique aux villages Dompierre-les-Ormes
Musique aux villages Dompierre-les-Ormes dimanche 21 juin 2026.
Dompierre-les-Ormes
Musique aux villages
Etang de Pézanin Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Apéro musical ! A l’étang de Pézanin, le chœur de femmes et l’atelier conques et trompes vous attendent pour partager un concert convivial et festif.
En partenariat avec l’association Les amis de Pézanin.
Buvette sur place.
Dans le cadre de Musique aux villages 6 concerts gratuits au mois de juin à découvrir sur la Communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier. .
Etang de Pézanin Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté emhgrosne@gmail.com
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English : Musique aux villages
L’événement Musique aux villages Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-05-20 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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