Dompierre-les-Ormes

Musique aux villages

Etang de Pézanin Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Apéro musical ! A l’étang de Pézanin, le chœur de femmes et l’atelier conques et trompes vous attendent pour partager un concert convivial et festif.

En partenariat avec l’association Les amis de Pézanin.

Buvette sur place.

Dans le cadre de Musique aux villages 6 concerts gratuits au mois de juin à découvrir sur la Communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier. .

Etang de Pézanin Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté emhgrosne@gmail.com

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English : Musique aux villages

L’événement Musique aux villages Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-05-20 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III