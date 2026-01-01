Musique avec bébé Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 14:00 – 16:15

Gratuit : non Libre et conscient, à partir de 2€ Atelier à prix libre et conscient, à partir de 2€Sur adhésion à l’association Trust (cotisation libre de 5€ minimum, valable pour l’année scolaire)Voir la programmation complète des ateliers Pause Partum : https://www.asso-trust.fr/ateliers-pause-partum-bottiere Adulte, En famille

Atelier animé par Patricia Hugues, Animatrice d’éveil musical Les ateliers Musique avec Bébé (0 à 9 mois) sont un moment de douceur et de complicité en musique entre la maman et son bébé. L’empreinte sonore qu’un bébé expérimente dans le ventre de la maman le rend sensible aux sons, et à la musique, langage universel dont on peut se servir pour entrer en relation et jouer avec son bébé. La séance offre aussi la place à un échange entre mamans et avec l’intervenante pour parler de ce qu’on vit en post-partum. Aucun besoin de connaître des chansons, de savoir chanter ou jouer de la musique, juste l’envie de passer un joli moment avec son bébé.-Patricia, Educatrice de jeunes enfants, Animatrice d’éveil musical (approche La Joie de Grandir) est aussi Doula postnatale. Passionnée de musique et de tout ce qui touche à la maternité, à la parentalité, à l’éveil des enfants et à l’épanouissement familial, elle accompagne avec bonheur les femmes, les mamans, les enfants, les familles vers un vécu familial serein et positif. Elle anime des ateliers de Musique en Famille, Musique avec Bébé, propose de Cercles Mamans-Bébés et accompagne les femmes dans leur maternité.-Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15.Atelier en non-mixité, réservé aux jeunes mamans avec leur bébé (de 0 à 9 mois).

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/musique-avec-bebe



Afficher la carte du lieu Maison de quartier Bottière et trouvez le meilleur itinéraire

