Musique baroque Airs de cour Montbéliard

Musique baroque Airs de cour Montbéliard dimanche 16 novembre 2025.

Musique baroque Airs de cour

Salon de l’Hôtel de ville Montbéliard Doubs

Début : 2025-11-16 11:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Genre profane emblématique de tout le XVIIe siècle français, l’air de cour, alliant poésie et musique, illustre le raffinement grandissant des salons et de la haute société.

Par ses qualités rhétoriques et expressives, la voix est le modèle de la musique et le texte littéraire est le support à l’élaboration du langage musical. Une nouvelle poésie, plus lyrique et plus galante, imitée à la fois de l’antique et de modèles italiens contemporains, répond au nouveau genre musical des airs de cour. Ce concert fera entendre également des pièces instrumentales qui viendront ponctuer et nourrir l’atmosphère sensible de ce programme.

Au programme P. Guedron, A. Boesset, E. Moulinier, M. Lambert, J.M. Hotteterre…

Avec C. Bunod, voix / K. Murakami, flûte traversière / C. Baeumler, viole de gambe / N. Aubin, clavecin

En partenariat avec la Ville de Montbéliard, dans le cadre des Musicales de l’Hôtel de ville

Réservation indispensable au 03 81 99 22 57 ou pole.culture@montbeliard.com .

Salon de l’Hôtel de ville Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 pole.culture@montbeliard.com

