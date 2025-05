MUSIQUE BAROQUE – Cans et Cévennes, 23 mai 2025 20:30, Cans et Cévennes.

Lozère

MUSIQUE BAROQUE Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Venez vivre une soirée de douceurs mélodiques !

Public à partir de 10 ans. Durée 1h environ.

Participation libre et consciente minimale à partir de 10 € par personne.

Venez vivre une soirée de douceurs mélodiques !

Public à partir de 10 ans. Durée 1h environ.

Participation libre et consciente minimale à partir de 10 € par personne.

Au programme

– The astounding eyes of Rita Anwar Brahem (arrangement pour clarinette basse et violoncelle)

– Sonate pour flute et basse continue de JJ Quantz

– Sonate #1034 pour flûte et basse continue (violoncelle) de JS Bach

– Adagio du concerto de Mozart (arrangement pour clarinette et violoncelle) .

Rue Tonnance Ferréol

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Come and enjoy an evening of sweet melodies!

For ages 10 and up. Duration: approx. 1 hour.

Free, conscious participation from 10? per person.

German :

Erleben Sie einen Abend voller melodischer Süßigkeiten!

Publikum ab 10 Jahren. Dauer: ca. 1 Stunde.

Freie und bewusste Mindestteilnahme ab 10? pro Person.

Italiano :

Venite a godervi una serata di dolci melodie!

Per bambini dai 10 anni in su. Durata: circa 1 ora.

Ingresso gratuito, con un costo minimo di 10 euro a persona.

Espanol :

¡Ven a disfrutar de una tarde de dulces melodías!

A partir de 10 años. Duración: 1 hora aproximadamente.

Entrada gratuita, con un cargo mínimo de 10€ por persona.

L’événement MUSIQUE BAROQUE Cans et Cévennes a été mis à jour le 2025-05-13 par Conseil Départemental