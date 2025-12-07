Musique baroque dans le sublime écrin du Lavoir Moderne Parisien ! Lavoir Moderne Parisien Paris

Let Thy Charms

The Banshies, ensemble baroque

Louise Acabo, clavecin

Roxana Rastegar, violon

Yaoré Talibart, violon

Suzanne Wolff, violoncelle

Let Thy Charms est un programme inspiré de la magie du théâtre anglais et des les luxuriantes collines écossaises. Tantôt réunion musicale informelle, tantôt danses et airs extraits d’opéras, ce programme propose un voyage dans les territoires d’où sont issues les légendes de la mythologie celtique et leur peuple, les Banshies. Sur décor de tertres, falaises, mer déchaînée, les chansons folkloriques entonnées le soir tard à la table en bois massif d’un pub résonnent avec les grandes pages de la musique anglaise baroque.

Dans la mythologie irlandaise, la Banshee est une messagère d’un autre monde. Les quatre musiciennes de The Banshies ont ressenti le besoin de former leur propre ensemble afin de créer un lieu sûr qui leur permettrait d’expérimenter librement.

Elles partagent leur univers aux quatre coins de l’Europe, de la Lettonie à la Croatie, en passant par la Catalogne.

La Semaine Classique du Lavoir

7e édition du 4 au 7 décembre

FEST. La musique. La fête.

La Semaine Classique du Lavoir est un festival de musiques classique et contemporaine unique en son genre. Organisé par Le Ponton des Arts, cet événement incontournable du mois au Lavoir Moderne Parisien de décembre revient pour une 7e édition où la fête et la découverte seront à l’honneur. Que vous soyez novice ou amateur-e éclairé-e, ce festival vous promet une expérience inoubliable.

Rejoignez-nous les 4, 5, 6 et 7 décembre prochain pour une ambiance conviviale et festive, où vous pourrez rencontrer de grands artistes d’aujourd’hui autour d’un verre et d’une pizza artisanale. / Tous les ateliers et les concerts sur www.lasemaineclassiquedulavoir.com



The Banxhies proposent une musique inspirée de la magie du théâtre anglais et des les luxuriantes collines écossaises.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 16h00 à 17h00

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

https://www.lasemaineclassiquedulavoir.com lepontondesarts@gmail.com