MUSIQUE BAROQUE ET AVE MARIA – EGLISE ST-ANDRE Aussillon

MUSIQUE BAROQUE ET AVE MARIA – EGLISE ST-ANDRE Aussillon jeudi 28 août 2025 .

MUSIQUE BAROQUE ET AVE MARIA Début : 2025-08-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Nous serons également à 20h30 à l’église Saint André d’Aussillon village. Soirée phare de notre 1ère édition 2025, ceux qui étaient là s’en souviennent… C’est donc naturellement que nous retournons faire résonner la musique et les voix à l’église Saint André, autour d’un programme : « les plus beaux Ave Maria et Musique baroque »

EGLISE ST-ANDRE 1 IMPASSE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 81200 Aussillon 81