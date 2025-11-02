« Musique Baroque Française » Eglise St Philippe du Roule Paris

« Musique Baroque Française » Eglise St Philippe du Roule Paris dimanche 2 novembre 2025.

« Musique Baroque Française »

Dufay – Couperin – Du Mont – Charpentier – Clérambault

– par l’ensemble Musica Spirituale –

Ensemble Vocale Féminin & Instrumental de Musique Ancienne

flûtes – vièle & viole de gambe – orgues médiéval & positif

Direction artistique : Dorothée Perreau & Michel Poillot

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Le dimanche 02 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Public jeunes et adultes.

Eglise St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris