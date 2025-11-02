« Musique Baroque Française » Eglise St Philippe du Roule Paris
« Musique Baroque Française »
Dufay – Couperin – Du Mont – Charpentier – Clérambault
– par l’ensemble Musica Spirituale –
Ensemble Vocale Féminin & Instrumental de Musique Ancienne
flûtes – vièle & viole de gambe – orgues médiéval & positif
Direction artistique : Dorothée Perreau & Michel Poillot
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Le dimanche 02 novembre 2025
de 16h00 à 17h00
payant
Public jeunes et adultes.
Eglise St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris