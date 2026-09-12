Musique baroque – Joseph Grau, flûtes à bec, Château de Perdiguier, Maraussan

Informations pratiques

Musique baroque – Joseph Grau, flûtes à bec Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de Perdiguier Hérault

Participation libre et généreuse pour la musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez librement les extérieurs du château ainsi que la tour sud-ouest, ornée de peintures murales des XVIe et XVIIe siècles. Dans la cour d’honneur, assistez à un concert de flûte à bec, puis poursuivez votre visite avec une exposition de maquettes dans la cave et les peintures d’Alain Delmas présentées dans la salle d’exposition. Terminez cette découverte par une dégustation des vins et des miels du domaine.

Château de Perdiguier Route de Tabarka, 34370, Maraussan Maraussan 34370 Domaine de Perdiguier Hérault Occitanie 06 16 90 51 11 http://www.domaineperdiguier.com Peu après son édification en 1280, la Bastide d’En Auger est acquise par le roi de France Philippe IV Le Bel, puis cédée en 1375 par Charles V de France à son clerc et trésorier général « de la Langue d’Oc » : Jean de Perdiguier. Ce dernier entreprend l’extension de l’édifice. Le corps de bâtiment du XIVe siècle, flanqué de tours rondes, forme, avec les ailes du XVIIe siècle, un vaste quadrilatère agencé autour d’une cour centrale d’où l’on peut admirer les façades classiques.

Des fresques découvertes en 1992 dans la tour sud-ouest sont depuis lors inscrites à l’inventaire des Monuments historiques, ainsi que l’édifice, lui-même inscrit dès la fin des années 1960.

Découvrez librement les extérieurs du château ainsi que la tour sud-ouest, ornée de peintures murales des XVIe et XVIIe siècles. Dans la cour d’honneur, assistez à un concert de flûte à bec, puis une…

© Château de Perdiguier