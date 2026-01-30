Musique Bombino Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Musique Bombino

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

19h30Tout public

Méditatif et profond, Bombino, guitar hero du Niger, évoque dans son blues électrisé et hypnotique l’étendue du Sahara. .

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

