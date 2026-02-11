[Musique] Bouche Bée Compagnie Répète un peu pour voir Méru

[Musique] Bouche Bée Compagnie Répète un peu pour voir

33 rue Voltaire Méru Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 20:00:00

fin : 2026-03-02 21:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Dans le cadre d’Itinérance en Pays de l’Oise avec le Théâtre du Beauvaisis scène nationale

Un spectacle polyphonique a capella qui vous surprendra et vous fera vibrer !

Bouche bée se déploie dans une configuration mouvante,où le public est invité à se déplacer en fonction des propositions sonores et visuelles. Ce spectacle polyphonique et mouvementé mêle tous les styles musicaux a cappella Anne Sylvestre, Piazzola, John Cage, les polyphonies occitanes ou finlandaises, Clara Ysé, Simon & Garfunkel ,Leila Martial… Pour faire le lien entre le mouvement et le rythme, la langue des signes française et le chansigne sont privilégiés.

Un seul critère il faut que ça vibre !

33 rue Voltaire Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meru.fr

English :

As part of Itinérance en Pays de l?Oise with Théâtre du Beauvaisis ? scène nationale

A polyphonic a capella show that will surprise and thrill you!

Bouche bée unfolds in a moving configuration, where the audience is invited to move according to the sound and visual proposals. This lively, polyphonic show blends all styles of a cappella music: Anne Sylvestre, Piazzola, John Cage, Occitan or Finnish polyphonies, Clara Ysé, Simon & Garfunkel, Leila Martial? To make the link between movement and rhythm, French sign language and chansigne are favored.

Just one criterion: it’s got to vibrate!

