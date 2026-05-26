Musique brésilienne: Moxobe Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence
Musique brésilienne: Moxobe Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence samedi 20 juin 2026.
Bourg-lès-Valence
Musique brésilienne: Moxobe
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le 20 juin, veille de la fête de la musique, on vous invite à venir danser et chanter avec les talentueux musiciens du groupe lyonnais Moxobe. Au programme bonne humeur et chaleur du Brésil.
.
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On June 20, the eve of the Fête de la Musique, we invite you to dance and sing along with the talented musicians of Lyon’s Moxobe band. On the program: good humor and the warmth of Brazil.
L’événement Musique brésilienne: Moxobe Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bourg-lès-Valence (Drôme)
- Dictée intergénérationnelle Salle des mariages Bourg-lès-Valence 26 mai 2026
- Conférence Géologie des volcans de l’Ardèche Université Populaire, grande salle Bourg-lès-Valence 26 mai 2026
- Spectacle d’impro avec Les Givrés Quai Thannaron Bourg-lès-Valence 29 mai 2026
- Visite guidée La Cartoucherie rue de Chony Bourg-lès-Valence 29 mai 2026
- Spectacle Victor Hugo, un géant dans un siècle Quai Thannaron Bourg-lès-Valence 29 mai 2026