Musique brésilienne: Moxobe Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Musique brésilienne: Moxobe

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le 20 juin, veille de la fête de la musique, on vous invite à venir danser et chanter avec les talentueux musiciens du groupe lyonnais Moxobe. Au programme bonne humeur et chaleur du Brésil.

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Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com

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English :

On June 20, the eve of the Fête de la Musique, we invite you to dance and sing along with the talented musicians of Lyon’s Moxobe band. On the program: good humor and the warmth of Brazil.

L’événement Musique brésilienne: Moxobe Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme