MUSIQUE BRETONNE Saint-Chély-d’Apcher

MUSIQUE BRETONNE

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d'Apcher Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Composé de deux chanteuses et deux musiciens accompagnateurs (accordéon & saxophone), leur répertoire traditionnel revisité puise ses mélodies dans les complaintes, les ballades ou le réputé chant à répondre, le kan ha diskan..

Leurs chansons en breton ou en français racontent les histoires d’amour impossibles, le quotidien de nos vies, la tradition paysanne et maritime ou encore les mythes des temps anciens.

La musique dynamique de Fall Foen , qui signifie sale gosse en breton vous fera à coup sûr voyager en terre Breizh et taper du pied d’enthousiasme.

Lever de rideau après la résidence des artistes dans la classe de CM1 de l’école Ste Marie. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

Made up of two female singers and two accompanying musicians (accordion & saxophone), their revisited traditional repertoire draws its melodies from laments, ballads and the famous answer song, kan ha diskan.

