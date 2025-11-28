Musique Bruno Rigutto Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 21 EUR

Le tarif abonné s’applique pour les personnes ayant souscrit une carte d’abonnement.

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Personnalité audacieuse et contrastée, capable de poésie subtile et de lyrisme puissant, Bruno Rigutto, rare disciple de Samson François, revendique le sens de la liberté dans la musique, la générosité, le besoin d’imagination, et le sens du toucher .

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

A bold, contrasting personality, capable of subtle poetry and powerful lyricism, Bruno Rigutto, a rare disciple of Samson François, claims « a sense of freedom in music, generosity, a need for imagination, and a sense of touch ».

German :

Bruno Rigutto, ein seltener Schüler von Samson François, ist eine kühne und kontrastreiche Persönlichkeit, die zu subtiler Poesie und kraftvollem Lyrismus fähig ist. Er fordert « den Sinn für Freiheit in der Musik, Großzügigkeit, das Bedürfnis nach Vorstellungskraft und den Sinn für Berührung ».

Italiano :

Personalità audace e contrastante, capace di una poesia sottile e di un lirismo potente, Bruno Rigutto, raro discepolo di Samson François, rivendica « un senso di libertà nella musica, una generosità, un bisogno di immaginazione e un senso del tatto ».

Espanol :

Personalidad audaz y contrastada, capaz de una poesía sutil y de un lirismo poderoso, Bruno Rigutto, raro discípulo de Samson François, reivindica « el sentido de la libertad en la música, la generosidad, la necesidad de imaginación y el sentido del tacto ».

