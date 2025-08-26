Musique ce que disent les chansons analyse de paroles Le Cap Metz

Musique ce que disent les chansons analyse de paroles Le Cap Metz mardi 26 août 2025.

Musique ce que disent les chansons analyse de paroles

Le Cap 1 avenue Robert Schuman Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-08-26 16:15:00

fin : 2025-08-26 17:45:00

Date(s) :

2025-08-26

La musique fait partie intégrante de nos vies.

Nous sommes amené.e.s à en entendre et/ou à en écouter tous les jours (dans nos écouteurs à l’aide de nos plateformes de streaming préférées, sur des cd ou vinyles, dans la file d’attente d’un magasin, sur les réseaux sociaux, en concert…).Tout public

0 .

Le Cap 1 avenue Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 55 76

English :

Music is an integral part of our lives.

We hear it and/or listen to it every day (in our headphones on our favorite streaming platforms, on CDs or vinyl, in a store queue, on social networks, in concert…).

German :

Musik ist ein integraler Bestandteil unseres Lebens.

Wir hören sie jeden Tag (in unseren Kopfhörern, auf unseren bevorzugten Streaming-Plattformen, auf CDs oder Vinyl, in der Warteschlange eines Geschäfts, in sozialen Netzwerken, auf Konzerten usw.).

Italiano :

La musica è parte integrante della nostra vita.

La sentiamo e/o la ascoltiamo ogni giorno (in cuffia sulle nostre piattaforme di streaming preferite, su CD o vinili, in coda in un negozio, sui social network, ai concerti, ecc.)

Espanol :

La música es parte integrante de nuestras vidas.

La oímos y/o escuchamos todos los días (en nuestros auriculares en nuestras plataformas de streaming favoritas, en CD o vinilo, en la cola de una tienda, en las redes sociales, en conciertos, etc.).

L’événement Musique ce que disent les chansons analyse de paroles Metz a été mis à jour le 2025-08-05 par AGENCE INSPIRE METZ