[Musique] Chaconnes , récital de clavicorde par Benjamin Alard Atelier Traverse Dieppe

[Musique] Chaconnes , récital de clavicorde par Benjamin Alard

Atelier Traverse / 18-20 Rue de l'Épée Dieppe Seine-Maritime

2026-03-10 19:30:00

2026-03-10 21:00:00

2026-03-10

Par Benjamin Alard, en remplacement du récital de Johanna Decloître Piano à l’aube du XXe siècle , reporté au mardi 13 octobre 2026 à 19h30

L’univers de Benjamin Alard est celui de la musique de Jean-Sébastien Bach et c’est pour cette connivence musicale que le jury du Concours international de clavecin de Bruges lui décerne son premier prix en 2004.

Très jeune attiré par les mystères de l’orgue, ses premiers professeurs sont Louis Thiry et François Ménissier aux conservatoires de Dieppe puis de Rouen. C’est grâce à Elisabeth Joyé, avec laquelle il étudie à Paris, qu’il découvre le répertoire pour clavecin. En 2003, il intègre la Schola Cantorum de Bâle pour travailler avec Jörg-Andreas Bötticher, Jean-Claude Zehnder et Andrea Marcon.

Titulaire de l’orgue Bernard Aubertin de l’église Saint-Louis-en l’Île à Paris depuis 2005, Benjamin Alard y donne régulièrement des récitals organisés autour de la musique de Bach.

Il a commencé à enregistrer en 2017, chez Harmonia Mundi, l’intégrale de l’œuvre pour claviers seuls de Jean-Sébastien Bach. Ce travail, d’une importance peu commune, se déroulera sur plus de dix ans et les dix premiers volumes, d’une série de 17, sont désormais disponibles.

Benjamin Alard se produit régulièrement dans les principaux centres musicaux du monde, de Paris à Tokyo en passant par Boston, Madrid, Barcelone, l’Allemagne, la Suisse ou la Belgique. .

