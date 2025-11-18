Musique Chant Alta es la luna Théâtre du Château Eu

Musique Chant Alta es la luna Théâtre du Château Eu mardi 18 novembre 2025.

Musique Chant Alta es la luna

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18 21:00:00

Date(s) :

2025-11-18

De 10€ à 17€ A partir de 7 ans.

Avec Alta es la luna, l’ensemble Matica de Flor met le cap sur la péninsule ibérique avec des airs de la Renaissance espagnole, et s’aventure jusqu’au bassin méditerranéen en quête des musiques séfarades. D’un côté, les chants du Cancionero de Palacio, recueil précieux de la cour espagnole, nous plongent dans l’univers raffiné des poètes et musiciens de la Renaissance. Doux, élégants, parfois mélancoliques, ces morceaux parlent d’amour, de nuit, de rêve et de silence. En écho, les chants séfarades racontent la vie quotidienne, les émotions universelles et les souvenirs d’un peuple.

Matica del Flor nous invite à un parcours entre chansons endiablées, berceuses et romances, ponctué de textes allant de poèmes à des extraits de journaux du XXème siècle un dialogue permanent entre passé et présent, une traversée musicale pleine de charme et d’humanité. .

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

English : Musique Chant Alta es la luna

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Musique Chant Alta es la luna Eu a été mis à jour le 2025-09-21 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers