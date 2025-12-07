Musique & Chant Traditionnel Persan église St Philippe du Roule Paris

Musique & Chant Traditionnel Persan

C’est avec une belle énergie que l’Ensemble « Kamân » vous emmène en voyage grâce à la magie enveloppante et aux rythmes envoûtants de la musique Persane, par l’ensemble « Kamân » constitué de musiciens de renom, venant d’univers différents.

Yolaine Madani – Chanteuse – Pouya Khoshravesh – Kamantche – Ershad Tehrani – Tombak & Daf

Lucile Fauquet – Qeychak & Violoncelle – Nima Khoshravesh – Setar & Shurangiz

Le dimanche 07 décembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Tarif Unique 10€ En Espèce Sur Place -PAS DE CARTE BANCAIRE-

ou

Billetterie par Internet jusqu’au 7 décembre 11h : https://my.weezevent.com/musique-chant-traditionnel-persan

Public jeunes et adultes.

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://my.weezevent.com/musique-chant-traditionnel-persan