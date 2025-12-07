Musique & Chant Traditionnel Persan église St Philippe du Roule Paris
Musique & Chant Traditionnel Persan église St Philippe du Roule Paris dimanche 7 décembre 2025.
Musique & Chant Traditionnel Persan
C’est avec une belle énergie que l’Ensemble « Kamân » vous emmène en voyage grâce à la magie enveloppante et aux rythmes envoûtants de la musique Persane, par l’ensemble « Kamân » constitué de musiciens de renom, venant d’univers différents.
Yolaine Madani – Chanteuse – Pouya Khoshravesh – Kamantche – Ershad Tehrani – Tombak & Daf
Lucile Fauquet – Qeychak & Violoncelle – Nima Khoshravesh – Setar & Shurangiz
Le dimanche 07 décembre 2025
de 16h00 à 17h00
payant
Tarif Unique 10€ En Espèce Sur Place -PAS DE CARTE BANCAIRE-
ou
Billetterie par Internet jusqu’au 7 décembre 11h : https://my.weezevent.com/musique-chant-traditionnel-persan
Public jeunes et adultes.
église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
https://my.weezevent.com/musique-chant-traditionnel-persan