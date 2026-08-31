Musique Chassol Évreux

Informations pratiques

Évreux

Musique Chassol

Théâtre Legendre Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Chassol compte parmi les représentants les plus marquants de la scène musicale française. Formé à la prestigieuse université de Berkeley, il se montre rétif à tout académisme et laisse libre cours à ses multiples influences. Chez lui, la distinction entre le savant et le populaire s’abolit au nom d’une passion sans limites pour la création musicale. Mû par une curiosité et une énergie débordantes, il a forgé un concept nouveau, baptisé ultrascore , une harmonisation des sons du réel . Il s’inscrit ainsi dans une longue tradition musicale, de Steve Reich à Brian Eno. Il emploie ce concerpt sur ses albums, films et performances, autant de voyages musicaux aux États-Unis avec Nola Chérie, en Inde avec Indiamore, en Martinique avec Big Sun ou au Japon avec Ludi.

Avec son nouvel album Funny How ?, il poursuite ce travail en s’intéressant cette fois-ci à la musicalité des comédiens de stand-up américain.

Redoutablement efficace, Chassol y mêle tous les courants qui l’inspirent new-soul, jazz, musique contemporaine, rap, comédie musicale… À partir d’images d’archives et de séquences tournées à New York et Chicago, il en révèle les notes cachées, les rejouant et les développant tout au long d’un passionnant processus. En résulte une œuvre majeure, un récit choral et politique.

Sur le plateau du Théâtre Legendre, Chassol aux claviers, accompagné par un batteur, déploie une performance hybride où la musique et les images se répondent et composent un véritable dialogue. Une expérience singulière, engagée et majestueuse.

Co accueil avec le Kubb

spectacle proposé par le Tangram scène nationale .

Théâtre Legendre Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 billetterie@letangram.com

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English : Musique Chassol

L’événement Musique Chassol Évreux a été mis à jour le 2026-08-31 par Comptoir des Loisirs