Musique Che Cosa Sento, Mozart, Da Ponte Encagnane Aix-en-Provence

Musique Che Cosa Sento, Mozart, Da Ponte

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Concert spectacle autour des extraits des trois opéras de Wolfgang Amadeus Mozart en collaboration avec le librettiste Da Ponte, sur le thème de la fidélité et infidélités dans les relations amoureuses.

Extraits des opéras Les Noces de Figaro, Così Fan Tutte, Don Giovanni.



● Les Noces de Figaro (1786) une comédie critique du pouvoir aristocratique au moment où les idées de liberté et d’égalité commençaient à bouleverser l’Europe. L’œuvre aborde les rapports entre les classes sociales, en investissant dans les récits les points de vues émotionnels variés.

● Così Fan Tutte (1790) explore la question de la fidélité à une époque où les conventions sociales dictaient les relations. Cette œuvre ose mettre l’amour à l’épreuve.

● Don Giovanni (1787) entre drame et comédie aborde une liberté poussée à l’excès. L’œuvre suit un grand séducteur qui refuse toute limite, toute morale, défiant la société, la religion et même la mort. Une exploration du désir humain et de ses contradictions.



Lorenzo Da Ponte (1749-1838) est un célèbre librettiste italien, surtout connu pour sa collaboration remarquable avec Wolfgang Amadeus Mozart. Poète et homme de théâtre, il a écrit les livrets de trois des plus grands opéras de Mozart dont sont tirés les extraits de ce concert. Avec Mozart, il a donné vie aux Noces de Figaro, Don Giovanni et Così fan tutte, trois chefs-d’œuvre où se mêlent humour, amour, passion et critique sociale. Son œuvre se distingue par une écriture vive, pleine d’ironie et d’émotion, qui met en scène les faiblesses humaines avec finesse.





● Professeur de chant Carlos Belbey

● Soprano Manon De Andreis

● Pianiste Marcus Maitrot. .

English :

Concert/performance based on excerpts from three operas by Wolfgang Amadeus Mozart in collaboration with librettist Da Ponte, on the theme of fidelity and infidelity in love relationships.

