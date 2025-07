MUSIQUE CLASSIQUE AU BELVEDERE 11EME EDITION Cerbère

MUSIQUE CLASSIQUE AU BELVEDERE 11EME EDITION

Avenue de la Côte Vermeille Cerbère Pyrénées-Orientales

Tarif : 15

Début : Lundi 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-08-22

2025-07-18 2025-08-22

Deux concerts de musique classique à Cerbère un duo flûte-piano aux résonances aquatiques, puis un programme orchestral exaltant Vivaldi et Haydn. Une expérience artistique au cœur d’un lieu mythique.

Avenue de la Côte Vermeille Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 31 17 79

English :

Two classical music concerts in Cerbère: a flute-piano duet with aquatic resonances, followed by an orchestral program featuring Vivaldi and Haydn. An artistic experience at the heart of a mythical site.

German :

Zwei klassische Musikkonzerte in Cerbère: ein Flöten-Klavier-Duett mit Wasserresonanzen, dann ein Orchesterprogramm mit Vivaldi und Haydn. Ein künstlerisches Erlebnis inmitten eines mythischen Ortes.

Italiano :

Due concerti di musica classica a Cerbère: un duetto flauto-pianoforte dalle risonanze acquatiche, seguito da un programma orchestrale con Vivaldi e Haydn. Un’esperienza artistica nel cuore di un sito leggendario.

Espanol :

Dos conciertos de música clásica en Cerbère: un dúo flauta-piano con resonancias acuáticas, seguido de un programa orquestal con Vivaldi y Haydn. Una experiencia artística en el corazón de un lugar legendario.

