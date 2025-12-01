Musique Classique au Théâtre « Dulci Jubilo Chœur de chambre » Cahors

Musique Classique au Théâtre « Dulci Jubilo Chœur de chambre » Cahors vendredi 19 décembre 2025.

Musique Classique au Théâtre « Dulci Jubilo Chœur de chambre »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Début : 2025-12-19 20:30:00

2025-12-19

Dans une douce joie , comme l’évoque le nom de l’ensemble, ces interprètes explorent avec sensibilité, onirisme et précision le répertoire choral, de multiples pays et écoles stylistiques, tout en variant les formes musicales de 8 chanteurs, a cappella ou accompagnés.

En effet, des Passions de Bach, en passant par les motets de Buxtehude et de Lully jusqu’aux polyphonies contemporaines de Benjamin Britten, Françis Poulenc ou la légèreté de John Rutter, ils proposent au public un voyage inattendu à travers divers genres et époques

En effet, des Passions de Bach, en passant par les motets de Buxtehude et de Lully jusqu'aux polyphonies contemporaines de Benjamin Britten, Françis Poulenc ou la légèreté de John Rutter, ils proposent au public un voyage inattendu à travers divers genres et époques. A Sweet Christmas est un programme qui nous invite sur un des chemins de Noël où surgit la lumière et plane la douceur.

Principalement imprégné par les trésors musicaux d’Outre-Manche, avec des pièces de Britten, Holst et Leighton, Christopher Gibert nous invite à découvrir des œuvres tant célèbres qu’insolites. Car Noël, c’est également ces chants traditionnels que nous entonnons près de la crèche ou en famille, une tradition intemporelle qui éclaire nos cœurs de sa lumière chaleureuse. Pour cela, Dulci Jubilo a commandé de nouveaux arrangements originaux, mettant en valeur une sélection variée des plus beaux chants de Noël français. .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 60

English :

In a « gentle joy », as the ensemble?s name evokes, these performers explore the choral repertoire of multiple countries and stylistic schools with sensitivity, dreaminess and precision, while varying the musical forms of 8 singers, a cappella or accompanied.

From Bach’s Passions and the motets of Buxtehude and Lully to the contemporary polyphonies of Benjamin Britten, Françis Poulenc and the lightness of John Rutter, they take audiences on an unexpected journey through various genres and eras

German :

In einer « süßen Freude », wie der Name des Ensembles lautet, erkunden diese Interpreten mit Sensibilität, Traumhaftigkeit und Präzision das Chorrepertoire aus zahlreichen Ländern und stilistischen Schulen, wobei sie die musikalischen Formen von 8 Sängern, a cappella oder begleitet, variieren.

Von Bachs Passionen über Motetten von Buxtehude und Lully bis hin zu zeitgenössischen Polyphonen von Benjamin Britten, Françis Poulenc oder der Leichtigkeit von John Rutter bieten sie dem Publikum eine unerwartete Reise durch verschiedene Genres und Epochen

Italiano :

Con « gioia gentile », come evoca il nome dell’ensemble, questi interpreti esplorano il repertorio corale di molti Paesi e scuole stilistiche con sensibilità, sognatori e precisi, variando le forme musicali degli 8 cantanti, a cappella o accompagnati.

Dalle Passioni di Bach e dai mottetti di Buxtehude e Lully alla polifonia contemporanea di Benjamin Britten, Françis Poulenc e alla leggerezza di John Rutter, accompagnano il pubblico in un viaggio inaspettato attraverso generi ed epoche diverse

Espanol :

Con « suave alegría », como evoca el nombre del conjunto, estos intérpretes exploran el repertorio coral de numerosos países y escuelas estilísticas con sensibilidad, ensoñación y precisión, variando al mismo tiempo las formas musicales de 8 cantantes, a capella o acompañados.

Desde las Pasiones de Bach y los motetes de Buxtehude y Lully hasta la polifonía contemporánea de Benjamin Britten, Françis Poulenc y la ligereza de John Rutter, llevan al público a un viaje inesperado a través de diferentes géneros y épocas

