Musique classique brésilienne d’aujourd’hui. Œuvres pour piano solo, duo et trio du compositeur Remilson Nery Église Saint-Merry Paris

Artiste insatiable et enthousiaste ! La musique moderne et contemporaine constitue également une partie importante de son répertoire. De nombreux festivals l’ont accueillie en concert : Messiaen, Debussy, de Melle… Flore a notamment collaboré avec des chefs comme David REILAND, Philippe HERREWEGHE, Michel PIQUEMAL, Yukata SADO…

Lauréate de plusieurs concours dont la Fondation Royaumont et la Cité internationale de Paris. Son premier disque solo, consacré aux compositeurs Roland-Manuel et Maurice Ravel, est sorti en Novembre 2020 chez le label Passavant Music. Curieuse de découvrir un répertoire varié, Louise excelle dans un large éventail musical allant de la période baroque à la création contemporaine au sein de toutes les formations possibles. On a pu l’entendre au Nohant Festival Chopin, au Festival de Piano de Saint-Ursanne (Suisse), à l’Athénée roumain de Bucarest (Roumanie), au Grange Hampshire (Royaume-Uni) …

Nommé en 2023 dans la catégorie « Révélation Soliste Instrumental » aux Victoires de la Musique Classique, Joë se produit en soliste avec des orchestres renommés tels que le Deutsche SymphonieOrchestre Berlin, le Münchner Kammerorchester et le Münchner Rundfunkorchester, le Philharmonie Südwestfalen, le Anhaltiche Philharmonie Dessau, le Collegium Musicum Basel…

Il est né le 03 aout 1988. Tristan commence la flûte à l’âge de 6 ans et rentre en 1999 dans la classe de Jean Marc Boissière au conservatoire d’Aix en Provence. Il fait sa rentrée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en septembre

2008 dans la classe de Sophie Cherrier et de Vincent Lucas ou il obtient son Master en 2012.

Il effectue des remplacements dans de nombreux orchestres comme l’opéra de Paris, l’orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre National de Lille, l’orchestre de Tours ou encore l’Orchestre de Bretagne. Il fait parti de divers ensemble comme l’ensemble « les apaches », secession orchestra, l’ensemble la fresque ou encore le sinfonia pop orchestra.

Remilson a été élève du compositeur brésilien César Guerra Peixe. Il a donné plusieurs concerts en tant que soliste et chambriste (guitariste classique ) au Brésil, en Argentine, au Chili, en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Japon. Il a un catalogue d’oeuvres musicales: 600 pièces instrumentales et vocales ( solo, chambre et orchestre) publiées ou inédites.

À l’occasion de ce concert, vous écouterez en avant-première 8 œuvres sur 14 du prochain « Album Circus » de Remilson Nery autour du piano ( solo, duo, trio et grand ensemble).

Le dimanche 11 janvier 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

