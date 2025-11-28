Musique Classique « Chopin, l’âme slave du piano » Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine Théâtre Comoedia Marmande

Théâtre Comoedia 32 rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine Avec Philippe MESTRES à la direction musicale et Alexy CHERNOV Soliste (piano).

De la même manière que la France, l’Espagne et l’Italie partagent une même latinité, plusieurs pays différents, et parfois en guerre, ont en commun une même âme slave. Frédéric Chopin, le plus Français des compositeurs polonais, à travers son romantisme et ses compositions, incarne intensément cette sensibilité extrême et particulière au même titre que Lutoslawki et Dvořák. .

Théâtre Comoedia 32 rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Musique Classique « Chopin, l’âme slave du piano » Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine

Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine With Philippe MESTRES as conductor and Alexy CHERNOV as piano soloist.

German : Musique Classique « Chopin, l’âme slave du piano » Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine

Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine Mit Philippe MESTRES als musikalischem Leiter und Alexy CHERNOV als Solist (Klavier).

Italiano :

Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine Con Philippe MESTRES alla direzione e Alexy CHERNOV solista (pianoforte).

Espanol : Musique Classique « Chopin, l’âme slave du piano » Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine

Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine Con Philippe MESTRES a la dirección y Alexy CHERNOV solista (piano).

