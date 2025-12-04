Musique classique Il Gardellino Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

Musique classique Il Gardellino Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort jeudi 4 décembre 2025.

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 27 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04 22:00:00

2025-12-04

Avec ce scintillant programme dédié à la Nativité, l’excellent ensemble belge nous propose de fêter Noël un peu avant l’heure.

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

English : Classical music: Il Gardellino

With this sparkling programme dedicated to the Nativity, the excellent Belgian ensemble invites us to celebrate Christmas a little early.

German : Klassische Musik: Il Gardellino

Mit diesem glanzvollen Programm rund um die Geburt Christi lädt uns das hervorragende belgische Ensemble ein, Weihnachten etwas früher zu feiern.

Italiano :

Con questo scintillante programma dedicato alla Natività, l’eccellente ensemble belga ci invita a festeggiare il Natale con un po’ di anticipo.

Espanol :

Con este brillante programa dedicado a la Natividad, el excelente conjunto belga nos invita a celebrar la Navidad un poco antes de tiempo.

