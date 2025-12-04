Musique classique Il Gardellino Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort
Musique classique Il Gardellino Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort jeudi 4 décembre 2025.
Musique classique Il Gardellino
Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 11 – 11 – 27 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-04 22:00:00
2025-12-04
Avec ce scintillant programme dédié à la Nativité, l’excellent ensemble belge nous propose de fêter Noël un peu avant l’heure.
+33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com
English : Classical music: Il Gardellino
With this sparkling programme dedicated to the Nativity, the excellent Belgian ensemble invites us to celebrate Christmas a little early.
German : Klassische Musik: Il Gardellino
Mit diesem glanzvollen Programm rund um die Geburt Christi lädt uns das hervorragende belgische Ensemble ein, Weihnachten etwas früher zu feiern.
Italiano :
Con questo scintillante programma dedicato alla Natività, l’eccellente ensemble belga ci invita a festeggiare il Natale con un po’ di anticipo.
Espanol :
Con este brillante programa dedicado a la Natividad, el excelente conjunto belga nos invita a celebrar la Navidad un poco antes de tiempo.
