MUSIQUE CLASSIQUE Marvejols

MUSIQUE CLASSIQUE Marvejols vendredi 19 septembre 2025.

MUSIQUE CLASSIQUE

Eglise Notre Dame de la Carce Marvejols Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Ville de Marvejols a souhaité une ouverture musicale avec deux musiciens de renom et de talent, venus de Bruxelles dans notre belle région.

Au programme, la sonate n°2 pour viole de gambe de Bach, la suite italienne de Stravinsky, la sonate pour violoncelle et piano opus 19 de Rachmaninov.

CONCERT EXCEPTIONNEL DE MUSIQUE CLASSIQUE

Le pianiste turc Shali Can Gevrek et le violoncelliste ukrainien Aleksey Shadrin sont deux artistes Associés à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Bruxelles en tant qu »artistes associés ». Shali commence le piano à l’âge de 5 ans, passe le concours de piano du conservatoire d’Etat de Moscou et obtient le Premier Prix du concours international de piano de Gumusluk. Aleksey quant à lui, à obtenu avec son violon le Prix du concours international de musique de Minsk en 2008 et celui de Kiev en 2012.

Eglise Notre Dame de la Carce Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14

English :

As part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), the town of Marvejols has decided to offer a musical opening with two renowned and talented musicians, who have come to our beautiful region from Brussels.

The program includes Bach’s Sonata No. 2 for viola da gamba, Stravinsky’s Italian Suite, and Rachmaninov’s Sonata for Cello and Piano Op. 19.

German :

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes wünschte sich die Stadt Marvejols eine musikalische Eröffnung mit zwei renommierten und talentierten Musikern, die aus Brüssel in unsere schöne Region gekommen waren.

Auf dem Programm standen Bachs Sonate Nr. 2 für Viola da Gamba, Strawinskys Suite italienne und Rachmaninows Sonate für Violoncello und Klavier op. 19.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, la città di Marvejols ha deciso di aprire il suo calendario musicale con due musicisti rinomati e di talento, giunti nella nostra bella regione da Bruxelles.

Il programma prevede la Sonata n. 2 per viola da gamba di Bach, la Suite italiana di Stravinskij e la Sonata per violoncello e pianoforte op. 19 di Rachmaninov.

Espanol :

En el marco de las Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio), la ciudad de Marvejols quiso ofrecer una apertura musical con dos músicos bruselenses de renombre y talento llegados a nuestra hermosa región.

El programa incluye la Sonata nº 2 para viola da gamba de Bach, la Suite Italiana de Stravinsky y la Sonata para violonchelo y piano Op. 19 de Rachmaninov.

