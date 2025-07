Musique Classique Un Hommage à Joséphine Baker Amiens

Musique Classique Un Hommage à Joséphine Baker Amiens samedi 7 février 2026.

Musique Classique Un Hommage à Joséphine Baker

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Orchestre de Picardie | Direction David Reiland | Mezzo-soprano Adèle Charvet

Roaring twenties , ou l’émancipation

Il y a 50 ans disparaissait Joséphine Baker, artiste inclassable : chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revues. Icône des années folles, elle bouscule les codes en raillant les stéréotypes raciaux avec humour et audace. Ce répertoire espiègle sera célébré en images et en musique, porté par la voix d’Adèle Charvet, étoile montante de l’opéra. Cap aussi sur le café-concert avec Le Bœuf sur le toit de Milhaud, pièce joyeuse aux accents français et sud-américains. Avant d’être une œuvre, c’était un lieu mythique où artistes et personnalités vibraient au rythme de l’improvisation. Dans ce concert festif qui clôt le festival souffle l’esprit libre et effervescent des nuits parisiennes.

PROGRAMME

Caroline Marçot

Chalk Line

Darius Milhaud

Le Bœuf sur le toit, op.58

Et programme music-hall / jazz autour de Joséphine Baker et ses contemporains

TARIF SPÉCIAL FÉMINIST FUTURES FESTIVAL · 10 À 35€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE 20 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

