Musique classique Violetta La Dame Aux Camélias Salle André Ravache Le Pouliguen

Musique classique Violetta La Dame Aux Camélias

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Violetta La Dame Aux Camélias,

Concert de musique classique, adaptation scénique de la Traviata de Giuseppe Verdi par Mattéo Carminati.

La mise en scène de La Traviata éclaire le personnage d’Annina, mêlant la tendresse de la servante de Verdi à la lucidité de celle de Dumas.

L’histoire commence par la fin la mort de Violetta, entourée d’Alfredo Germont… et Annina. C’est à travers ses souvenirs que se déroule le récit les fêtes, la passion, la maladie, la séparation imposée.

Violetta, parée de bijoux et de son camélia blanc, revit sa brève existence. Cette adaptation alterne musique et récit, porté par Annina, jusqu’à l’ultime lumière de cette vie éclatante et fugace.

Tout public à partir de 10 ans.

Placement libre. Places assises.

Ouverture des portes à 20h00.

Début du spectacle à 20h30.

Durée 1h30

En vente dans les différents bureaux de La Baule Presqu’île de Guérande Tourisme,

par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant en appuyant sur le bouton Je réserve ci-dessous.

Billet non échangeable et non remboursable. .

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Musique classique Violetta La Dame Aux Camélias Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-01-27 par ADT44