Musique-comptine -AU CREUX DE L'OREILLE

à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

2026-03-27 10:30:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

“Au creux de l’oreille” est une création de la compagnie Pic & Colegram qui invite à un voyage sonore à travers des chansons et comptines du monde, collectées sur le territoire montpelliérain. Les voix des musiciennes et des chanteurs se mêlent à des instruments comme le violoncelle, la flûte et le kalimba, offrant une expérience intime et partagée pour petits et grands.

Dès un an Tarifs 8/6€

Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48

au creux de l?oreille? is a creation by the Pic & Colegram company, inviting us on a sonic journey through songs and nursery rhymes from around the world, collected in the Montpellier region. The voices of the musicians and singers blend with instruments such as the cello, flute and kalimba, offering an intimate, shared experience for young and old alike.

From age one Prices 8/6?

