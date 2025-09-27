Musique Concert de Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo Théâtre Molière · Marignane

Samedi 27 septembre 2025.

A 20h30. Théâtre Molière · 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

« Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, le chanteur et son génial pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant. »

A ne pas manquer ! Vous êtes attendus nombreux !

« Au programme des extraits de l’album « La Méouge, le Rhône, la Durance » réalisé ensemble il y a quelques mois, mais aussi des pépites rarement jouées piochées dans le foisonnant catalogue de Michel Jonasz et bien évidemment, les chansons incontournables qu’on écoute avec toujours autant de bonheur. »



– « Les tubes succèdent au succès. Sa voix, sa musique, ses textes et ses apartés conquièrent le public ! Et la salle se retrouve immanquablement debout pour acclamer ce duo qui fonctionne à merveille. Du bonheur à foison. » .

Théâtre Molière · 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50

English :

« After the success of over 300 piano-voice concerts, the singer and his brilliant pianist have decided to hit the road again with a new singing tour. »

Not to be missed! We look forward to seeing you there!

German :

« Nach dem Erfolg von über 300 Piano-Voice-Konzerten haben der Sänger und sein genialer Pianist beschlossen, mit einer neuen Gesangstour wieder auf Tour zu gehen. »

Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

« Dopo il successo di oltre 300 concerti di piano-voce, il cantante e il suo brillante pianista hanno deciso di ripartire con un nuovo tour

Da non perdere! Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

« Tras el éxito de más de 300 conciertos de piano-voz, el cantante y su genial pianista han decidido volver a la carretera con una nueva gira

¡No se lo pierda! ¡Le esperamos!

