Musique contemporaine – Hommage à Pierre Boulez (1925-2016) Maison Heinrich Heine Paris dimanche 30 novembre 2025.
À l’occasion du centenaire de Pierre Boulez, nous présentons un concert exceptionnel avec des doctorants du Collège GLAREAN,
une école doctorale binationale franco-allemande. Ces
musiciens-chercheurs, issus de trois institutions prestigieuses,
unissent pratique et recherche artistique.
Le programme explore la figure complexe de Boulez, compositeur, chef
d’orchestre et théoricien incontournable du XXe siècle. Enraciné dans la
tradition française de Messiaen, il a aussi été profondément marqué par
l’école austro-allemande. Boulez incarne un avant-gardiste qui n’a
jamais renié ses racines classiques. Son influence traverse les
générations, suscitant adhésion ou opposition.
Ce projet musical et intellectuel interroge ces multiples facettes.
Il illustre la richesse d’une recherche vivante, nourrie par la scène.
Ce concert est une invitation à revisiter un héritage musical toujours
actuel. Un hommage à une figure majeure et controversée de la musique
contemporaine.
Au programme, des œuvres de Pierre Boulez (1925-2016), Olivier Messiaen (1908-1992), Claude Debussy (1862-1918), Arnold Schönberg (1874-1951), Anton Webern (1883-1945), Tristan Murail (*1947), Philippe Manoury (*1952) et Robert Christoph Bauer (*1986).
Un projet du Collège doctoral européen GLAREAN créé par
l’Université de Strasbourg, la Haute école des arts du Rhin et la
Hochschule für Musik Freiburg au sein de l’Université franco-allemande,
en coopération avec la Chaire franco-allemande de théorie musicale (écriture) et de recherche artistique
avec l’aimable soutien de la Succession Pierre Boulez et de la Fondation Paul Sacher, Bâle
Tout au long de l’année 2025, la Maison Heinrich Heine célèbre le centenaire de Pierre Boulez
Le dimanche 30 novembre 2025
de 17h00 à 19h00
payant
participation aux frais : 7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)
Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
