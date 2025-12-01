Musique dans les quartiers Le Passage Concarneau
Musique dans les quartiers Le Passage Concarneau samedi 13 décembre 2025.
Musique dans les quartiers
Le Passage Eglise Saint-Anne Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Ce rendez-vous musical invite à découvrir et à célébrer le talent des musiciens locaux dans une ambiance conviviale.
Entrée libre et gratuite .
Le Passage Eglise Saint-Anne Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 52 87
