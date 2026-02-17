Musique & Danse La pause artistique Musée de La Cour d’Or Metz

Musique & Danse La pause artistique

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-30 12:30:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Les danseurs et musiciens vous font découvrir les collections du musée sous un nouvel angle !

En partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine Pôle musique et danse.Tout public

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Dancers and musicians bring a whole new perspective to the museum’s collections!

In partnership with the Ecole Supérieure d’Art de Lorraine Pôle musique et danse.

