Musique & Danse La pause artistique Musée de La Cour d’Or Metz

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Début : Lundi Lundi 2026-03-30 12:30:00
Les danseurs et musiciens vous font découvrir les collections du musée sous un nouvel angle !
En partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine Pôle musique et danse.Tout public
English :
Dancers and musicians bring a whole new perspective to the museum’s collections!
In partnership with the Ecole Supérieure d’Art de Lorraine Pôle musique et danse.
